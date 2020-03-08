Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

"Самый ожидаемый бой в истории": в UFC представили промо поединка Нурмагомедов – Фергюсон

8 марта, 22:43

Максим Перепелица

Схватка пройдет 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке

Официальный Youtube-канал UFC показал промо-ролик к предстоящему бою Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Этот поединок состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке (США). В промо этот бой называют "самым ожидаемым в истории".

Читайте также: Нурмагомедов готов "зарубиться" с Макгрегором: Конору придется "свергнуть" американца

Реклама

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года. У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.

В тренде
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зверская гематома в женском бою 8 марта: после жуткой рубки с китаянкой у полячки
Зверская гематома в женском бою 8 марта: после жуткой рубки с китаянкой у полячки "вырос" второй лобMMA
Шоу смешанных единоборств UFC 248: результаты всех боев
Шоу смешанных единоборств UFC 248: результаты всех боевMMA
"На зоне я был блатным": скандальный Емельяненко рассказал о своем заключенииMMA
Россиянина
Россиянина "задушили" на турнире UFC 248: его победил "одноглазый" бразилецMMA
Шоу боев UFC 248 в Лас-Вегасе: анонс, прогноз и трансляции
Шоу боев UFC 248 в Лас-Вегасе: анонс, прогноз и трансляцииMMA
Российский боец получил двойной перелом челюсти в бою MMA
Российский боец получил двойной перелом челюсти в бою MMAMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...