"Самый ожидаемый бой в истории": в UFC представили промо поединка Нурмагомедов – Фергюсон

Официальный Youtube-канал UFC показал промо-ролик к предстоящему бою Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Этот поединок состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке (США). В промо этот бой называют "самым ожидаемым в истории".

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На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года. У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Видео: Reuters

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