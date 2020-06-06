Жесткая "убийца" звезд против учителя алгебры: сегодня – бой главной звезды женского MMА

Бразильянка Аманда Нуньес будет защищать свой чемпионский пояс в поединке с Фелисией Спенсер из Канады

Сегодня в октагон выйдет главная звезда женского MMA – бразильянка Аманда Нуньес, занимающая первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории. 31-летняя "Львица" – действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях – полулегком и легчайшем весе, имеет черный пояс по джиу-джитсу. Выиграла последние десять поединков подряд, причем среди ее поверженных соперниц были Ронда Роузи, Холли Холм, Миша Тейт, Валентина Шевченко, Кристиана Жустину… Сегодня ее соперница – канадка Фелисия Спенсер. Бой станет украшением вечера Абсолютного бойцовского чемпионата UFC250.

Аманда Нуньес провела 23 поединка в профессиональном ММА: 19 побед и 4 поражения. Причем 13 побед она одержала нокаутом, еще три – болевым приемом, и только три ее виктории были одержаны по очкам. Аманда – одна из самых популярных спортсменок в мире, на ее Instagram подписано более миллиона болельщиков.

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В четыре года Аманда начала заниматься карате, а в 16 лет перешла в бокс и стала посещать занятия по бразильскому джиу-джитсу, в смешанных единоборствах с 2008 года.

Аманда находится в отношениях с другой девушкой-бойцом UFC Ниной Ансарофф.

29-летняя Фелисия Спенсер провела 9 поединков ММА и одержала 8 побед, а единственное поражение потерпела от Крис "Киборг" Жустино в прошлом году. Фелисия в 12 лет начала заниматься джиу-джитсу, через пять лет – еще и кикбоксингом, перешла в смешанные единоборства в 2009 году, когда попала в Университет Центральной Флориды. По окончании ВУЗа Фелисия начала преподавать алгебру в Виртуальной школе Флориды.

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Когда начало боев UFC250. Вечер смешанных единоборств пройдет в комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе и начнется вечером 6 июня по местному времени. В Европе будет уже ночь на 7 июня. Ранний предварительный кард стартует в 01:00 по восточноевропейскому летнему времени (Минск, Киев, Москва), предварительный кард – в 03:00, основной – в 05:00. Начало главного боя Нуньес – Спенсер запланировано на 07:00 утра 7 июня.

Где смотреть бои. Транслировать шоу UFC250 в прямом эфире будут такие каналы и сервисы: Setanta Sports Ukraine (Украина), AdjaraSport (Грузия), VOKA.TV (Беларусь), TV-com.kz (Казахстан), О!TV (Кыргызстан), Metrotelecom (Узбекистан).

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Ниже – время начала всех поединков и котировки букмекеров на победу.

Ранний предварительный кард

01:00 Герберт Бернс – Эван Данэм: 1.45 – 3.00

01:30 Алонсо Менифилд – Девин Кларк: 1.45 – 3.00

02:00 Алекс Перес – Жуссиер Формига: 1.82 – 2.10

Предварительный кард

03:00 Чарльз – Маки Питоло: 1.57 – 2.58

03:30 Коди Стаманн – Брайан Келлехер: 1.42 – 3.10

04:00 Йен Хейниш – Джеральд Мершарт: 1.78 – 2.16

04:30 Чейс Хупер – Алекс Касерес: 1.53 – 2.70

Основной кард

05:00 Шон О`Мэлли – Эдди Вайнлэнд: 1.19 – 5.40

05:30 Нил Магни – Тони Мартин: 1.78 – 2.16

06:00 Алджамейн Стерлинг – Кори Сэндхаген: 1.91 – 2.00

06:30 Коди Гарбрандт – Рафаэль Ассунсао: 1.72 – 2.25

07:00 Аманда Нуньес – Фелисия Спенсер: 1.17 – 6.65

Смотрите, как на карантине тренируется главная красотка женского ММА Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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