"Сегодня меня оскорбили": чемпион UFC обвинил в расизме... испанский язык

Чемпион UFC в полутяжелом весе американский боец Джон Джонс обвинил в расизме испанский язык. Спортсмен принял за личное оскорбление ценник в Нью-Мексико, на котором было написано "negro", что в переводе с испанского означает черный цвет. Ранее мы писали, что лучший боец современности отказался от пояса.

"Я абсолютно уверен в том, как сказать слово "черный" на испанском. Я еще чувствую, что выбор слов был бесчувственным и оскорбительным. Назовите меня чувствительным, если хотите, но сегодня меня оскорбили", – заявил боец.

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Ранее мы писали, что темнокожему гонщику подбросили висельную петлю в боксы перед стартом гонки. После недавней потери сознания американца Буббу Уолласа ждало еще одно потрясение. Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за ассоциаций с судом Линча.

Напомним, что 25 мая в городе Миннеаполис после грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

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