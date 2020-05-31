Сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после боя

Сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко потерпела поражение от ее бывшей соперницы в историческом поединке

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе прошел исторический поединок – впервые в MMA девушка-боец провела бой с родной сестрой своей предыдущей соперницы. Антонина Шевченко на турнире UFC Fight Night встретилась в бою с бывшей соперницей Валентины Шевченко – Кэтлин Чукагян. Бой продлился все отведенные для него три раунда, по итогам которых американка одержала убедительную победу единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-25).

Теперь на счету 31-летней Чукагян 14 побед при трех поражениях. 35-летняя Шевченко проиграла второй бой из десяти.

"ММА тяжелый спорт, но это мой путь и я вернусь сильнее", – коротко прокомментировала поражение Антонина Шевченко.

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35-летняя Антонина окончила отделение режиссуры Института Искусств, но решила посвятить себя единоборствам. Она чемпионка Кыргызстана по тхеквондо, чемпионка мира по муай-тай. Посмотрите на лицо девушки после сегодняшнего боя:

Напомним, что ранее Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян в феврале этого года, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Валентина прокомментировала в Twitter бой сестры: "Что бы ни произошло, я всегда буду любить тебя моя сестренка! Ты моя мотивация, моя поддержка и самый близкий человек во всем мире! Мне очень жаль, что я не смогла в этот раз присутствовать в твоем углу из-за своей травмы. Но я всегда буду на твоей стороне".

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