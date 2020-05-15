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"Шикарная фигура и тигриные глаза": украинская звезда ММА заворожила красотой... гор

15 мая, 01:06

Елена Павлова

Елена Овчинникова провела невероятный уикенд в Карпатах

Очаровательная чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам, чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Елена Овчинникова во время карантина показала своим подписчикам красоты украинских Карпат. Ранее мы также сообщали, что украинская звезда смешанных единоборств впервые в жизни прыгнула с парашютом:"Я всегда знала, что когда-то решусь это сделать. Когда-то – наступило".

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В этот раз Овчинникова рассказала о замечательном уикенде в Карпатских горах. Однако фоловеры больше рассматривали не украинскую природу, а точеную фигурку спортсменки. "Нереально крутая", – писали Елене в комментариях. "Шикарная фигура, красивая улыбка и тигриные глаза", – делали щедрые комплименты.

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Мы также писали, что звезда ММА из Украины получила неожиданный подарок. 22 апреля Овчинникова отпраздновала свое 33-летие. И вот "Охотница" решила показать, что же ей дарили. Среди презентов неожиданно оказалась пила. "С бензопилой мне теперь точно будет чем заняться на карантине. Все слышали, кто без масок ходит и плохо себя ведет?!" – пошутила Лена.

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Карпаты смешанные единоборства боец Елена Овчинникова

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