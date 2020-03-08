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Шон О’Мэлли сокрушил Хосе Киньонеса в Лас-Вегасе: видео решающего момента боя

8 марта, 16:34

Алексей Трофименко

"Сахарный" боец победил техническим нокаутом в первом раунде

В одном из поединков турнира UFC 248 в Лас-Вегасе состоялось возвращение в октагон одного из самых ярких проспектов своего поколения – американца Шона О’Мэлли по прозвищу "Сахарный". Бой оправдал ожидания зрителей: уже в первом раунде О'Мэлли просто смял своего оппонента – мексиканца Хосе Альберто Киньонеса.

Теперь на счету 25-летнего Шона О’Мэлли 11 подряд побед в профессиональном ММА и ни одного поражения. 29-летний Хосе Киньонес потерпел четвертое поражение при восьми победах.

Видео решающего момента боя Шон О’Мэлли – Хосе Киньонес:

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Напомним, что до сегодняшнего поединка последний бой Шона О'Мэлли состоялся в марте 2018 года – после победы над Андэ Сухмататом американец должен был встретиться с Хосе Киньонесом, но в карьере О’Мэлли началась черная полоса – "Сахарный" получил отстранение за употребление запрещенных препаратов, перенес операцию и был готов вернуться в июле 2019 года, но был во второй раз отстранен из-за повторного нарушения анти-допинговых правил.

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Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

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видео боя MMA UFC смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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