Шон О’Мэлли сокрушил Хосе Киньонеса в Лас-Вегасе: видео решающего момента боя

В одном из поединков турнира UFC 248 в Лас-Вегасе состоялось возвращение в октагон одного из самых ярких проспектов своего поколения – американца Шона О’Мэлли по прозвищу "Сахарный". Бой оправдал ожидания зрителей: уже в первом раунде О'Мэлли просто смял своего оппонента – мексиканца Хосе Альберто Киньонеса.

Теперь на счету 25-летнего Шона О’Мэлли 11 подряд побед в профессиональном ММА и ни одного поражения. 29-летний Хосе Киньонес потерпел четвертое поражение при восьми победах.

Видео решающего момента боя Шон О’Мэлли – Хосе Киньонес:

Реклама

Напомним, что до сегодняшнего поединка последний бой Шона О'Мэлли состоялся в марте 2018 года – после победы над Андэ Сухмататом американец должен был встретиться с Хосе Киньонесом, но в карьере О’Мэлли началась черная полоса – "Сахарный" получил отстранение за употребление запрещенных препаратов, перенес операцию и был готов вернуться в июле 2019 года, но был во второй раз отстранен из-за повторного нарушения анти-допинговых правил.

Читайте также: Россиянина "задушили" на турнире UFC 248: его победил "одноглазый" бразилец

Смотрите видео, как боец смешанных единоборств Алехандра Лара танцует на шесте:

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама