Шоу боев UFC 248 в Лас-Вегасе: анонс, прогноз и трансляции

В ночь на 8 марта по киевскому времени в США на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится шоу боев смешанных единоборств от Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC248. В главном бою сойдутся Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро, а со-главным событием станет битва девушек Вейли Жанг против Йоанны Йенджейчик.
Бои раннего предварительного карда турнира начнутся в 01:15 воскресенья по Киеву, предварительный кард стартует в 03:00, а бои основного карда – после 05:00 утра.
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ОСНОВНОЙ КАРД UFC248
Исраэль Адесанья – Йоэль Ромеро
Титульный бой в среднем весе
Коэффициенты: 1.36 – 3.71
Кубинец Йоэль Ромеро зарекомендовал себя одним из самых неуступчивых бойцов современности. Все поражения "Солдата Бога" в UFC получались спорными, и многие болельщики до сих пор считают его некоронованным народным чемпионом в среднем весе.
Ромеро провел 12 поединков в UFC и 8 раз получал различные бонусы: 5 раз – за лучший бой вечера, 2 раза – за лучшее выступление вечера и 1 раз за лучший нокаут вечера. В свою очередь, чемпион Исраэль Адесанья за 7 поединков в UFC и 6 раз получил бонусы: 4 раза – за лучшее выступление вечера и 2 раза – за лучший бой вечера.
Вейли Жанг – Йоанна Йенджейчик
Титульный бой в женском минимальном весе
Коэффициенты: 1.54 – 2.81
Вейли Жанг проведет первую защиту пояса в поединке с бывшей королевой этого дивизиона. Польская спортсменка была чемпионкой 966 дней, и за это время успела провести 5 успешных защит пояса. Кроме того, Йенджейчик является лидером среди всех бойцов наилегчайшей весовой категории по количеству побед в дивизионе – 10. В свою очередь, Жанг одержала самую быструю победу в титульных поединках в истории наилегчайшей весовой категории: победила Джессику Андрадэ техническим нокаутом в первом раунде, 0:42.
Бенэил Дариуш – Драккар Клозе
Легкий вес
Коэффициенты: 1.61 – 2.48
Нил Мэгни – Ли Джинглианг
Полусредний вес
Коэффициенты: 2.58 – 1.57
Алекс Оливейра – Макс Гриффин
Полусредний вес
Коэффициенты: 1.72 – 2.25
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД UFC248
Шон О’Мэлли – Хосе Куинонес
Легчайший вес
Коэффициенты: 1.26 – 4.30
Американец Шон О’Мэлли дважды был отстранен от боев за употребление запрещенных препаратов.
Марк Овергор Мадсен – Остин Хаббард
Легкий вес
Коэффициенты: 1.47 – 2.90
Марк Мадсен завоевал "серебро" в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после чего отправился покорять смешанные единоборства. Датчанин дерется в весовой категории Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Родолфо Виейра – Сапарбег Сафаров
Средний вес
Коэффициенты: 1.17 – 5.80
Россиянин Сафаров встретится с бойцом, который проведет свой седьмой профессиональный поединок и всего второй в UFC. Но бразилец является четырехкратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу и семикратным обладателем кубка мира в той же дисциплине!
Джеральд Мершарт – Дерон Винн
Средний вес
Коэффициенты: 2.25 – 1.72
РАННИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД UFC248
Эмили Уитмайр – Полиана Виана
Женский минимальный вес. Эмили Уитмайр не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории и заплатит штраф в 20 процентов от гонорара в пользу своей соперницы.
Коэффициенты: 1.87 – 2.04
Гига Чикадзе – Джамалл Эммерс
Полулегкий вес
Коэффициенты: 2.58 – 1.57
Данаа Батгерел – Гуидо Каннетти
Легчайший вес
Коэффициенты: 1.75 – 2.20
Где смотреть UFC 248
- UFC Fight Pass (ранние предварительные бои)
- UFC ТВ (Россия)
- AdjaraSport (Грузия)
- VOKA.TV (Беларусь)
- TV.com (Казахстан)
- О!TV (Кыргызстан)
- BT Sport 2 (Великобритания)
- Cytavision Sports 3 (Кипр)
- ESPN+ (США)
- MAX Sport 2 (Болгария)
- Polsat Sport Extra
- SuperSport 2 (Албания)
- TSN Malta 1
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