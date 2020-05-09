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Смелость или глупость? Турнир UFC 249 не будут переносить, несмотря на зараженного бойца

9 мая, 12:24

Александр Трикиша

Турнир UFC 249 пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвиле

Организаторы не собираются отменять турнир по смешанным единоборствам UFC 249, несмотря на то, боец Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент принято решение лишь об отмене боя Соузы против Юрайя Холла.

"Бой между Соузой и Холлом отменен, также положительный тест сдали два члена команды бразильца. UFC будет контролировать состояние бойцов и предоставит помощь в лечении. Турнир UFC 249 состоится", – приводит заявление организации BJPenn.

Турнир UFC 249 пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвиле, штат Флорида. Главным поединком вечера станет битва между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Ранее мы писали, что "изолированный" зараженный коронавирусом боец общался с другими участниками турнира.

Кстати, мы сообщали, что российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием. Представителя смешанных единоборств Кузнецова, выступившего против Хабиба, "таскали по асфальту и били в голову".

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Смотрите видео невероятной тренировки Тони Фергюсона со скакалкой:

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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UFC смешанные единоборства коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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