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"Собаки могут продолжать лаять": менеджер Нурмагомедова попросил преклонить перед королем колени

2 апреля, 23:06

Максим Перепелица

Али Абдельазиз назвал Хабиба королем лучших бойцов независимо от веса

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз прокомментировал ситуацию с очередной отменой боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и поздравил Фергюсона с победой.

"Бесспорный, непобедимый, король pound-for-pound (рейтинг лучших бойцов независимо от веса, – ред.). Собаки могут продолжать лаять, пусть пускают дым. Скоро у нас будут все ответы, которые вы хотите узнать. Преклоните колено перед королем джунглей", – написал Абдельазиз в Twitter.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что не полетит в США на бой с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. Российский боец заявил, что не сможет подраться с американцем 18 апреля.

Кстати, мы писали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото Пейдж Ванзант без одежды. На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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