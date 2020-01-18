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"Соломинка" набрала лишний вес: женский бой отменен на разогреве у Макгрегора

18 января, 20:28

Поединок между Клаудией Гадельей и Алексой Грассо в рамках шоу UFC 246 отменен

Бой между Клаудией Гадельей и Алексой Грассо отменен

Бой между Клаудией Гадельей и Алексой Грассо отменен / Фото: Instagram

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Один из запланированных поединков "разогрева" перед боем Конора Макгрегора и Дональда Серроне не состоится. Причиной этого стало значительное превышение веса одной из участниц. В итоге бой в минимальном весе "соломинки" между Клаудией Гадельей и Алексой Грассо отменен. Отметим, что смотреть онлайн боя Макгрегор – Серроне можно на нашем сайте.

Во время процедуры взвешивания Алекса Грассо более чем на два килограмма превысила лимит весовой категории, который составляет 52,15 килограмма. Атлетическая комиссия штата Невада была вынуждена не допустить Грассо к этому поединку.

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Вот как прокомментировала отмену боя Клаудия Гаделья, которая вложилась в лимит весовой категории:

"Я так усердно работала, и я была готова устроить шоу для всех вас завтра, но, к сожалению, мой бой не состоится, потому что моя соперница превысила вес на 5,5 фунтов (около 2,5 килограмм). Несмотря на это я хотела выйти в октагон, но Атлетическая комиссия штата Невада не позволила этому поединку случиться. Большое спасибо моим тренерам, товарищам по команде, семье и всей команде за прекрасный лагерь! Я вернусь!", – сказала Гаделья.

Клаудия Гаделья

Клаудия Гаделья / Фото: Instagram

А вот как объяснила свое превышение веса Алекса Грассо:

"Я хочу извиниться перед Клаудией Гадельей и UFC. Я знаю, что этот бой все ждали, в том числе и я. Я очень много тренировалась и сделала все, чтобы сбросить эти килограммы. Комиссия не разрешила нам биться, хотя я и моя соперница согласились с санкциями. В последнее время мне было очень тяжело держаться в весовой категории. Это не было недостатком дисциплины, потому что даже если у меня нет запланированного боя, я всегда на диете. Мне исполнилось 26 лет, и мое тело уже не то что раньше, я расту, и я нахожусь в том биологическом процессе, когда мой метаболизм меняется. Я официально перехожу в более высокую весовую категорию".

Напомним, что бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC Конор Макгрегор женский MMA Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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