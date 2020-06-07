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Сотни тысяч на кону: опубликовали гонорары бойцов смешанных единоборств на турнире UFC250

7 июня, 23:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Больше всех, почти полмиллиона долларов, заработала чемпионка из Бразилии

Минувшей ночью по киевскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера бразильянка Нуньес на UFC250 добыла 11-ю победу подряд, но одолжила на время свой пояс. А позже стало известно, что именно она и заработала больше всех на этих соревнованиях, что неудивительно.

Аманда Нуньес пополнила свой счет на 450 тысяч долларов, из которых 350 она получила только за участие в шоу, а еще 100 – за победу. Ее соперница – американка Фелисия Спенсер – получила "всего" 125 тысяч.

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Вторым по значимости оказался гонорар Коди Гарбрандта – 260 тысяч. Причем здесь доходы за успех и выход в клетку разделись поровну (по 130). Смотрите эффектный нокаут c правой за мгновение до гонга от бывшего чемпиона UFC. Его "несчастный" оппонент разжился на 79 тысяч. Также неплохой заработок получили американец Нил Магни (158) и Элджамейн Стерлинг c Ямайки (152).

Для сравнения можно узнать гонорары бойцов турнира UFC249 во Флориде.

Смотрите, что говорил чемпион мира Артем Далакян о боях между боксерами и представителями смешанных единоборств

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гонорар MMA UFC смешанные единоборства

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