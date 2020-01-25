Список всех боев в "Дубовом городе" – кто подерется на шоу UFC

Сегодня в американском городке Роли, который называют "Дубовым городом" из-за расположенных вокруг лесов, состоится большой вечер боев в смешанных единоборствах. Шоу начнется в 03:00 ночи воскресенья по киевскому времени, а трансляция UFC Fight Night 166 будет доступна на канале Setanta Sports Ukraine.
Список боев UFC Fight Night 166
Кертис Блейдс (США, 12-2) – Джуниор Дос Сантос (Бразилия, 21-6)
Рафаэль Дос Аньос (Бразилия, 30-12) – Майкл Кьеса (США, 16-4)
Алекс Перес (США, 22-5) – Джордан Эспиноза (США, 14-6)
Анджела Хилл (США, 10-7) – Ханна Сайферс (США, 10-3)
Джамахал Хилл (США, 6-0) – Дарко Стошич (Сербия, 13-3)
Бевон Льюис (США, 6-2) – Декван Таунсенд (США, 21-9)
Арнольд Аллен (Англия, 15-1) – Ник Ленц (США, 30-10)
Люси Пудилова (Чехия, 8-5) – Жустин Киш (США, 6-2)
Монтель Джексон (США, 8-1) – Фелипе Диас Коларес (Бразилия, 9-1)
Сара Макманн (США, 11-5) – Лина Лансберг (Швеция, 10-4)
Тони Гравели (США, 19-5) – Бретт Джонс (Уэльс, 15-2)
Нейт Ландвер (США, 13-2) – Митчелл Бернс (Бразилия, 9-2)
Читайте также: Календарь боев MMA расписание и результаты всех крупных турниров
Смотрите короткое видео, как тренируется одна из самых привлекательных девушек – бойцов MMA Пейдж Ванзант:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк