Список всех боев в "Дубовом городе" – кто подерется на шоу UFC

Представляем всех участников шоу смешанных единоборств в американском городе Роли

Главный бой UFC Fight Night 166 / Фото: Instagram

Сегодня в американском городке Роли, который называют "Дубовым городом" из-за расположенных вокруг лесов, состоится большой вечер боев в смешанных единоборствах. Шоу начнется в 03:00 ночи воскресенья по киевскому времени, а трансляция UFC Fight Night 166 будет доступна на канале Setanta Sports Ukraine.

Список боев UFC Fight Night 166

Кертис Блейдс (США, 12-2) – Джуниор Дос Сантос (Бразилия, 21-6)

Рафаэль Дос Аньос (Бразилия, 30-12) – Майкл Кьеса (США, 16-4)

Алекс Перес (США, 22-5) – Джордан Эспиноза (США, 14-6)

Анджела Хилл (США, 10-7) – Ханна Сайферс (США, 10-3)

Реклама

Джамахал Хилл (США, 6-0) – Дарко Стошич (Сербия, 13-3)

Бевон Льюис (США, 6-2) – Декван Таунсенд (США, 21-9)

Арнольд Аллен (Англия, 15-1) – Ник Ленц (США, 30-10)

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Люси Пудилова (Чехия, 8-5) – Жустин Киш (США, 6-2)

Монтель Джексон (США, 8-1) – Фелипе Диас Коларес (Бразилия, 9-1)

Сара Макманн (США, 11-5) – Лина Лансберг (Швеция, 10-4)

Тони Гравели (США, 19-5) – Бретт Джонс (Уэльс, 15-2)

Нейт Ландвер (США, 13-2) – Митчелл Бернс (Бразилия, 9-2)

Читайте также: Календарь боев MMA расписание и результаты всех крупных турниров

Смотрите короткое видео, как тренируется одна из самых привлекательных девушек – бойцов MMA Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама