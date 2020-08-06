Спортсмену, променявшему Украину на Россию, плюнул в еду американец: появилось видео

Звездный представитель смешанных единоборств из США Деррик Льюис по прозвищу "Черный Зверь" плюнул в еду своего предстоящего соперника – Алексея Олейника, уроженца Харькова, променявшего украинское гражданство на российское. Их бой должен состояться на этих выходных, в ночь с 8 на 9 августа.

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На своей странице в Instagram 35-летний американец Деррик Льюис рассказал, что по ошибке получил от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пакет с едой, предназначенный его ближайшему 43-летнему оппоненту.

"UFC прислал мне еду, но дело в том, что здесь есть еще и еда для Алексея Олейника. Я вижу здесь мясо, отлично прожарено. Но, на мой взгляд, здесь не хватает одного ингредиента. Сейчас мы поправим это дело", – говорит на видео Деррик Льюис, после чего несколько раз плюет в еду россиянина

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Деррик Льюис vs Алексей Олейник / Фото: Twitter

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Напомним, в 2014 году Алексей Олейник появился на публике в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать уже под флагом РФ. Въезд в Украину ему запрещен.

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