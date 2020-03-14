Супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала

Компания Bellator объявила, что пустых трибун на турнире по смешанным единоборствам Bellator 241 недостаточно для защиты от коронавируса, поэтому турнир отменен полностью. Президент Bellator Скотт Кокер извинился перед фанатами, бойцами, партнерами по бизнесу в Twitter.

"Все бойцы, которые должны были провести бой на турнире, а также судьи, рефери, представители комиссии, катмены и персонал получат компенсацию" – пообещал Кокер.

Главным поединком вечера должна была стать битва бразильца Патрисиу Фрейри с португальцем Педро Карвалью.

А вот менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз успокоил фанатов и заверил, что бой против Тони Фергюсона состоится. "Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение", – написал Абдель-Азиз в Twitter.

Мы сообщали, что у Конора Макгрегора умерла родственница. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что его тетя скончалась от коронавируса.

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