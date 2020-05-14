Так вот в чем дело! Отец Нурмагомедова вышел из комы и у него – таки коронавирус

Оказавшийся между жизнью и смертью Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы. Несмотря на это, его состояние остается тяжелым. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала "360" со ссылкой на слова друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", – сказал Рабаданов

Напомним, в настоящее время 57-летний специалист находится в одной из больниц Москвы. Он перенес инсульт и был в коме, также известно, что Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Реклама Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

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При этом, как сообщает телеграм-канал Baza, Абдулманапу Нурмагомедову таки диагностировали COVID-19. В Махачкале тренер отказывался проходить тест на коронавирус и лечился от вирусной пневмонии, но после того, как Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать, его срочно перевезли в столицу РФ. Там и подтвердилось подозрение на опасный вирус.

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