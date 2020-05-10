Таких только 25 в мире: Конор Макгрегор похвастался дорогущими часами и нарвался на критику фанатов

Звезда UFC Конор Макгрегор похвастался дорогостоящими часами фирмы Patek Philippe из лимитированной коллекции "Халк". Модель имеет зеленый циферблат, который окаймлен платиновым корпусом, а довершает всю эту красоту ремешок из крокодиловой кожи. Кстати, ранее мы писали, что Макгрегор готов ко второму бою по правилам бокса: звезда UFC принял вызов легендарного "Золотого мальчика".

Стоимость таких часов составляет 90 тысяч евро. Всего было изготовлено лишь 25 экземпляров. Конор получил 12-й сертифицированный номер. Боец признался, что компания больше не будет изготавливать часы в такой же раскраске из-за сложности производства.

Большинству фанатов Макгрегора понравилась обновка кумира, но нашлись и те, кто раскритиковал бойца за дорогостоящую покупку в условиях пандемии.

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"В одну минуту он позирует с медицинским персоналом, говоря: "Посмотрите, как я помогаю! Я такой скромный! Я в порядке, не так ли?" А затем он выставляет напоказ машины, одежду и украшения и позволяет своему внутреннему бреду и нарциссизму свободно распространяться", – написал один из подписчиков Конора.

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Также мы писали, что Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка": возвращение ирландца на бойцовском острове. Соперником Конора может стать не менее агрессивный и острый на язык Хорхе Масвидаль.

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Видео: Reuters

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