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Таких только 25 в мире: Конор Макгрегор похвастался дорогущими часами и нарвался на критику фанатов

10 мая, 12:27

Александр Трикиша

Звезда смешанных единоборств обзавелся роскошными часами за 90 тысяч евро

Звезда UFC Конор Макгрегор похвастался дорогостоящими часами фирмы Patek Philippe из лимитированной коллекции "Халк". Модель имеет зеленый циферблат, который окаймлен платиновым корпусом, а довершает всю эту красоту ремешок из крокодиловой кожи. Кстати, ранее мы писали, что Макгрегор готов ко второму бою по правилам бокса: звезда UFC принял вызов легендарного "Золотого мальчика".

Стоимость таких часов составляет 90 тысяч евро. Всего было изготовлено лишь 25 экземпляров. Конор получил 12-й сертифицированный номер. Боец признался, что компания больше не будет изготавливать часы в такой же раскраске из-за сложности производства.

Большинству фанатов Макгрегора понравилась обновка кумира, но нашлись и те, кто раскритиковал бойца за дорогостоящую покупку в условиях пандемии.

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"В одну минуту он позирует с медицинским персоналом, говоря: "Посмотрите, как я помогаю! Я такой скромный! Я в порядке, не так ли?" А затем он выставляет напоказ машины, одежду и украшения и позволяет своему внутреннему бреду и нарциссизму свободно распространяться", – написал один из подписчиков Конора.

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Также мы писали, что Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка": возвращение ирландца на бойцовском острове. Соперником Конора может стать не менее агрессивный и острый на язык Хорхе Масвидаль.

Смотрите также, как прошло взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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часы UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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