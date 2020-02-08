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Танцы вместо слов: бойцы смешанных единоборств устроили "баттл" на битве взглядов

8 февраля, 14:07

Адесанья и Ромеро решили показать свое танцевальное мастерство перед прессой

Йоэль Ромеро здорово танцует

Йоэль Ромеро здорово танцует

Забавный эпизод произошел на пресс-конференции перед вечером сражений ММА, который запланирован на 7 марта в Лас-Вегасе. Зрители неожиданно увидели танцевальный баттл. Встретиться в главном бою должны чемпион в среднем весе Израэль Адесанья и его следующий соперник Йоэль Ромеро. 30-летний Адесанья – новозеландец нигерийского происхождения, выиграл все 18 поединков. 42-летний кубинец Ромеро раньше успешно занимался борьбой, а в UFC проиграл четыре раза в 17 выходах в октагон. К слову, читайте, как Макгрегора сравнили с великим боксерами.

Бойцы ответили на вопросы журналистов, а после решили устроить танцевальный баттл. Сначала они испепелили друг друга взглядами и повернулись к публике. Адесанья начал пританцовывать, изображая кубинскую сальсу, на что Ромеро незамедлительно ответил танцевальной связкой, завершившейся фляком назад и продольным полушпагатом, чем привел в полный восторг присутствующих в зале зрителей.

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Напомним, что Ромеро получил право драться за титул после серии из двух поражений. Такой шанс ему предоставился после травмы бразильца Пауло Косты.

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