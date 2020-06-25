Тесты до упаду: лучших бойцов мира на специальном острове подвергнут сумасшедшей проверке на коронавирус

Каждый представитель Абсолютного бойцовского чемпионата вынужден будет пять раз сдавать анализы

В июле 2020 года Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести серию турниров на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В промоушене рассказали о масштабных проверках на коронавирус, которым подвергнут участников соревнований. Накануне коронавирус обнаружили у звездного украинского баскетболиста.

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Как сообщает ESPN, количество тестов на коронавирус для каждого спортсмена увеличат до пяти. Все бойцы, их команды и сотрудники UFC пройдут первый тест на COVID-19 за 48 часов до отлета в Абу-Даби. По прибытии им предстоит вторая проверка. После этого участников расселят по отелям, где они будут оставаться на карантине. Далее они пройдут третий тест. Бойцы вернутся на карантин, пока не будут готовы результаты. Затем спортсменов переправят на остров Яс, где им сделают четвертый предсоревновательный тест. Наконец, заключительный тест всем участникам предстоит пройти уже после боев, и лишь в случае отрицательного результата им будет разрешено отправиться домой.

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Ранее мы писали, что теннисный тур Adria Tour на Балканах, который организовал Новак Джокович, обернулся вспышкой коронавируса. Заразился не только Джокович, но и многие другие участники соревнований.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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