Турнир по смешанным единоборствам Bellator 244 отменили из-за пандемии

Организаторы не верят, что коронавирус может отступить к началу лета

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 244 перенесен в связи с пандемией коронавируса. Бойцовский вечер должен был пройти 6 июня в Чикаго. Главным поединком турнира должен был стать реванш между Майклом Чендлером и Бенсоном Хендерсоном. Также можно было выделить битву Эй Джея Макки с Дэррионом Колдвеллом. Напомним, что на днях UFC отменил четыре турнира после обнаружения коронавируса у "Киборга".

Напомним, что ранее был отменен турнир UFC 249, главным поединком которого должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Из-за карантина Нурмагомедов не смог покинуть Россию, поэтому его должен был заменить Джастин Гэтжи, но в итоге турнир все равно пришлось отменить после "звонка сверху".

Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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