"Ты просто стала сочнее": фанаты успокаивают звезду UFC, которая пожаловалась, что располнела на карантине

Красавица из UFC Рэйчел Остович пожаловалась, что за время карантина набрала около шести килограмм веса. Девушка-боец поделилась фото в купальнике и спросила у своих подписчиков, как они перенесли самоизоляцию. Фанаты спортсменки принялись успокаивать ее и одаривать комплиментами, а коллега по цеху Татьяна Суарес отметила, что Рэйчел просто стала сочнее.
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С ее словами тяжело поспорить. Несмотря на жестокий вид деятельности. Рэйчел может похвастаться невероятными формами, которым могут позавидовать многие модели. Остович не может похвастаться успешной карьерой в смешанных единоборствах – на ее счету четыре победы и пять поражений в клетке. При этом в предыдущем поединке она уступила другой красавице из UFC Пейдж Ванзант.
Тем не менее, это не мешает Рэйчел иметь целую армию поклонников. В Instagram на аккаунт девушки подписаны почти 700 тысяч человек. Накануне девушка порадовала фанатов пикантном снимком, на котором он запечатлена на обложке вымышленного журнала Quaranteen. "Королева карантина", – подписала Остович фото.
Некоторое время назад мы писали, что Рэйчел Остович была избита мужем, также бойцом ММА Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях. У девушки была сломана лицевая кость.
Также мы писали, что очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантина. Пейдж Ванзант решила поприветствовать соседей особым образом.
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