"Ты влип по самый кошелек, парень": лучший боец-2019 и чемпион UFC едва не подрались на медиа-дне

Хорхе Масвидаль / Фото: mmajunkie

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Чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман едва не подрался с обладателем BMF-титула Хорхе Масвидалем во время встречи с журналистами. Поведение обоих бойцов смешанных единоборств вынудило охрану развести их подальше друг от друга. Ранее мы сообщали, что Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC.

Усман кричал оппоненту: "Сделай что-нибудь! Только треплешься. А ты сделай!".

В ответ на это Масвидаль ответил: "Ты влип по самый кошелек, парень. Везунчик". А потом еще и послал противнику воздушный поцелуй. Интересно, что фанаты UFC выбрали "Бойцом 2019 года" именно Масвидаля.

Отметим, что оба бойца считают, что их противостояние в октагоне состоится уже в ближайшее время. Хотя буквально в ноябре Масвидаль бросил вызов Саулю Альваресу, стремясь выйти в ринг по правилам бокса.

"Я умею боксировать. У меня сильный удар, – заявил Масвидаль. – Я выбрасываю удары под разными углами, точно не устану за 12 раундов в боксерском поединке. Это судьба своего рода: мы оба деремся в один день. Я слышал, что мы продали больше платных трансляций, чем Канело. Не за что, UFC. Я хочу сломать лицо Альваресу и заработать денег – попробовать себя в чем-то новом. И сравнять счет ММА-бойцов против боксеров".

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Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

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