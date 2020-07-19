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"У меня родилась дочь, и я не высыпался": украинец Спивак победил на UFC 252 в Абу-Даби

19 июля, 08:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В Эмиратах на искусственном острове прошел еще один вечер смешанных единоборств

Минувшей ночью на так называемом "Бойцовском острове" в Объединенных Арабских Эмиратах прошел еще один турнир смешанных единоборств. Кстати, на днях мы писали, что Камару Усман перетоптал Масвидаля в главном бою UFC 251.

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В одном из боев украинец из Молдовы Сергей Спивак, который вышел в октагон впервые после жесткого карантина, бился с бразильским тяжеловесом Карлосом Фелипе. Поединок вышел довольно равным, бойцы провели в клетке все три раунда. Но по его итогам судьи отдали победу Спиваку. Один из них поставил равных счет – 28:28, а двое других отдали предпочтение Сергею – 29:27. При этом украинец совершил три тейкдауна и нанес 73 значимых удара против 44 у соперника. Теперь в его активе 11 побед и всего два поражения.

После успеха боец по прозвищу "Полярный медведь" рассказал интересную историю. Его слова приводит сайт essentiallysports.com:

"У меня недавно родилась дочь, и мне часто не удавалось выспаться. Порой я спал по три часа в сутки. Надеюсь, в следующий раз я покажу более качественное шоу".

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MMA UFC смешанные единоборства Сергей Спивак

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