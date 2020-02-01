"У него классный стиль боя": Макгрегора сравнили с великим боксерами

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Президент UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор является одной из главных звезд в истории боевых искусств.

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"Конор Макгрегор — не просто главная звезда ММА. Он один из главных бойцов в истории боевых искусств. Когда думаешь про главных людей из единоборств, то сразу приходят на ум Мухаммед Али, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард. Конор в одной категории с ними. У него классный стиль боя. За ним весело наблюдать. Можете назвать последний скучный бой с участием Конора? Таких не бывает. Ну и как личность он выделяется. Он смешной, у него заразительный смех. Он обладает харизмой и аурой, которая нравится людям", — цитирует Уайта BJPenn.

В последнем своем поединке Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246.

Кстати, бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям. Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве.

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