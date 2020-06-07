Удачная охота лучшего бойца UFC: Нуньес добывает 11 победу кряду, но одалживает на время свой пояс

Этой ночью в Лас-Вегасе, штат Невада, прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В главном бою вечера чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес из Бразилии встретилась с канадкой Фелисией Спенсер. Отметим, что для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулегком дивизионе.

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31-летняя Нуньес, занимающая первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории, выиграла этот поединок единогласным решением. Причем для бразильянки это уже 11 победа кряду. Ранее ее жертвами стали такие звезды октагона, как Ронда Роузи, Холли Холм, Миша Тейт, Валентина Шевченко, Кристиана Жустину.

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Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер / Фото: UFC

Отметим, что Спенсер в этом бою сопротивлялась как могла, хотя и пропускала больше, что отразилось на ее лице. Тем не менее Нуньес оценила мастерство соперницы и дала ей на время свой чемпионский пояс. Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провел успешную защиту.

Нуньес завоевала титул в полулегком дивизионе еще в 2018 году, нокаутировав Крис Сайборг. Всего теперь на счету Аманды 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. А вот Спенсер, которая преподает алгебру в в Виртуальной школе Флориды, потерпела второе поражение при восьми победах.

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