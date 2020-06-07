Удар на 50 тысяч: эффектнейший нокаут c правой за мгновение до гонга от бывшего чемпиона UFC

Этой ночью в Лас-Вегасе, штат Невада, прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В соглавном бою вечера встретились бывший чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао. Уже на исходе второго раунда, фактически за мгновение до гонка зрители увидели шикарный нокаут. Ранее имя в историю UFC вписала Нуньес, добыв 11 победу кряду и защитив два пояса.

Гарбрандт, у которого в последнее время было небольшой кризис, вернулся более хладнокровным и организованным. О не лез с Рафаэлем Ассунсао в размены ударами и, добывая очки лоукиками, готовился вырубить соперника в самый подходящий момент, который наступил практически с гонгом об окончании второго раунда. Это был красивый нокаут, после которого судья остановил бой.

Смотрителучшие моменты боя и шикарный нокаут

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Коди Гарбрандт заработал 260 тысяч долларов, а его соперник Рафаэль Ассунсао – 158 тысяч. Плюс Коди получил бонусом 50 тысяч за лучшее выступление. Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при трех осечках. Ассунсао в свою очередь потерпел восьмое поражение при 27 победах и третье подряд.

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