Ударили одновременно – упал только один: эффектный нокаут в бою UFC 249

Американский боец Келвин Каттар одержал эффектную победу над своим соотечественником Джереми Стивенсоном на турнире UFC 249 в Джексонвиле, штат Флорида. Этот турнир стал первым спортивным соревнованием в эпоху коронавируса. Напомним, что главным событием стало сенсационное поражение Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи.
В середине второго раунда Каттар и Стивенсон сошлись в близком контакте, Джереми нанес удар по касательной кулаком, а Келвин в этот же момент мощно зарядил сопернику локтем, от чего тот упал на канвас. Каттар бросился добивать его и вынудил рефери остановить бой.
Каттар одержал 21 победу в смешанных единоборствах при четырех поражениях. На счету Стивенсона 28 побед и 18 поражений.
Напомним, что знаменитый боец, вызывавший на бой Ломаченко, защитил титул UFC эффектным нокаутом. После боя чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
Также на первом турнире UFC в эпоху коронавируса не знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут. Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 – первом в эпоху коронавируса.
А знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд. Энтони Петтис победил Дональда Серроне на первом турнире в эпоху коронавируса. Перед этим Серроне за считанные секунды проиграл Конору Макгрегору.
Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк