Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Ударили одновременно – упал только один: эффектный нокаут в бою UFC 249

10 мая, 09:56

Александр Трикиша

Каттар одержал 21-ю победу в MMA, а Стивенсон потерпел 18-е поражение в карьере

Американский боец Келвин Каттар одержал эффектную победу над своим соотечественником Джереми Стивенсоном на турнире UFC 249 в Джексонвиле, штат Флорида. Этот турнир стал первым спортивным соревнованием в эпоху коронавируса. Напомним, что главным событием стало сенсационное поражение Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи.

В середине второго раунда Каттар и Стивенсон сошлись в близком контакте, Джереми нанес удар по касательной кулаком, а Келвин в этот же момент мощно зарядил сопернику локтем, от чего тот упал на канвас. Каттар бросился добивать его и вынудил рефери остановить бой.

Каттар одержал 21 победу в смешанных единоборствах при четырех поражениях. На счету Стивенсона 28 побед и 18 поражений.

Реклама

Напомним, что знаменитый боец, вызывавший на бой Ломаченко, защитил титул UFC эффектным нокаутом. После боя чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

Также на первом турнире UFC в эпоху коронавируса не знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут. Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 – первом в эпоху коронавируса.

Реклама

А знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд. Энтони Петтис победил Дональда Серроне на первом турнире в эпоху коронавируса. Перед этим Серроне за считанные секунды проиграл Конору Макгрегору.

Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут MMA UFC смешанные единоборства Келвин Каттар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантинаБокс
Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса
Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавирусаMMA
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозы
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозыMMA
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видео
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видеоMMA
"От машины отказались. Протянем до осени": жертва насильника Емельяненко – о российском карантинеMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...