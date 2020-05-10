Ударили одновременно – упал только один: эффектный нокаут в бою UFC 249

Каттар одержал 21-ю победу в MMA, а Стивенсон потерпел 18-е поражение в карьере

Американский боец Келвин Каттар одержал эффектную победу над своим соотечественником Джереми Стивенсоном на турнире UFC 249 в Джексонвиле, штат Флорида. Этот турнир стал первым спортивным соревнованием в эпоху коронавируса. Напомним, что главным событием стало сенсационное поражение Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи.

В середине второго раунда Каттар и Стивенсон сошлись в близком контакте, Джереми нанес удар по касательной кулаком, а Келвин в этот же момент мощно зарядил сопернику локтем, от чего тот упал на канвас. Каттар бросился добивать его и вынудил рефери остановить бой.

Каттар одержал 21 победу в смешанных единоборствах при четырех поражениях. На счету Стивенсона 28 побед и 18 поражений.

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Напомним, что знаменитый боец, вызывавший на бой Ломаченко, защитил титул UFC эффектным нокаутом. После боя чемпион UFC Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

Также на первом турнире UFC в эпоху коронавируса не знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут. Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 – первом в эпоху коронавируса.

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А знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд. Энтони Петтис победил Дональда Серроне на первом турнире в эпоху коронавируса. Перед этим Серроне за считанные секунды проиграл Конору Макгрегору.

Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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