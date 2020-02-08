UFC 247 – чемпионские бои "Костей" Джонса и ломающей психику Шевченко: где смотреть и какие прогнозы

Анонс вечера UFC в Хьюстоне со списком всех боев, интересными фактами о бойцах и ставками на победителя

Джон Джонс и Валентина Шевченко / Фото: UFC

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В ночь с 8-го на 9 февраля на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, состоится второе в текущем году номерное шоу по смешанным единоборствам UFC 247. В рамках турнира пройдут сразу два титульных боя. Грозные американцы Джон Джонс и Доминик Рейес разыграют титул в полутяжелой весовой категории. А за титул чемпионки в наилегчайшем весе сойдутся Валентина Шевченко из Кыргызстана и Кэтлин Чукагян из США.

В Украине увидеть UFC 247 можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Время начала – в 5:00 воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени. В России будет доступен на мультимедийной платформе Wink. В Грузии турнир покажет AdjaraSport. В Беларуси – VOKA.TV.

Поединки вечера

Основной кард:

Джон Джонс (чемпион) (25-1-0) – Доминик Рейес (12-0-0) – полутяжелый вес

Валентина Шевченко (чемпион) (18-3-0) – Кэтлин Чукагян (13-2-0) – женский наилегчайший вес

Хуан Адамс (5-2-0) – Джастин Тафа (3-1-0) – тяжелый вес

Мирсад Бектич (13-2-0) – Дэн Айдж (12-2-0) – легчайший вес

Деррик Льюис (22-7-0) – Илир Латифи (14-7-0) – тяжелый вес

Предварительный кард:

Трэвин Джайлс (11-2-0) – Джеймс Краузе (27-7-0) – средний вес

Алекс Мороно (17-6-0) – Кэллин Уильямс (8-1-0) – полусредний вес

Лорен Мерфи (11-4-0) – Андреа Ли (11-3-0) – женский наилегчайший вес

Майлз Джонс (10-0-0) – Марио Баутиста (7-1-0) – легчайший вес

Ранний предварительный кард:

Доминиго Пеларте (8-2-0) – Джорни Ньюсон (8-2-0) – легчайший вес

Андре Эфелл (15-6-0) – Джонатан Мартинез (11-2-0) – легчайший вес

Остин Линго (7-0-0) – Юссеф Залал (7-2-0) – полулегкий вес

Главный мужской бой

В главном событии бойцовского вечера небитый доселе и невероятно талантливый боец Джон Джонс померится силами с претендентом по имени Доминик Рейес. 32-летний Джонс – чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула и сейчас никому не намерен его отдавать.

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Отметим, что "непобедимый" Джонс только отчасти – в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter 10 final Джон встречался с Мэттом Хэмиллом, и когда бой уже был практически выигран, нанес сопернику запрещенный удар локтем и был дисквалифицирован. Но президент UFC Дэна Уайт уже начал компанию по признанию того поединка несостоявшимся. Поэтому на данный момент в его послужном списке 25 побед, одно поражение и один бой признан несостоявшимся.

Рейес, как и все предыдущие оппоненты Джонса, обещает разобраться с "Костями". 30-летний боец имеет в своем активе 12 побед и еще не знал горечи поражения. Выступает в профи с 2014 года и уже заслужил себе прозвище "Разрушительный". А когда-то пытался строить карьеру и в футболе.

Главный женский бой

31-летняя американка Кэтлин Чукагян попытается совершить невозможное и сбросить с трона чемпионку UFC в легчайшем весе Валентину Шевченко. У Шевченко в рекорде 18 побед при трех поражениях, у Чукагян – 13 выигрышей при двух неудачах. Кэйтлин говорит, что знает, в чем главная ошибка соперниц Валентины:

"Они хорошо себя показывали, но многие пытались дожить до конца поединка, а не победить. Пройти все раунды и одержать победу — это разный настрой. Я думаю, некоторые ее соперницы выходили на бой уже побежденными. Они просто пытались выступить так хорошо, насколько могли. Они думали о безопасности, действовали осторожно. Соперницы не были уверены в победе".

Что говорят букмекеры

Несмотря на ноль в графе поражений у Рейеса, букмекеры верят в победу Джонса. Они принимает ставки на выигрыш чемпиона с коэффициентом 1,21, тогда как на претендента ставки принимаются с коэффициентом 5,6. Куда интереснее ставка на победу Джонса решением судей – 3,05. В победе Валентины Шевченко аналитики контор также не сомневаются – на ее успех ставка 1,08, на выигрыш соперницы – 7,50.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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