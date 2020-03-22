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UFC официально утвердил решение о бое Нурмагомедова и Фергюсона

22 марта, 12:04

Максим Перепелица

Поединок между россиянином и американцем состоится в назначенное время

Промоушен Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) официально подтвердил, что бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за коронавируса. Бой, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения поединка. Изначально бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Позже, поединок должен был состоится в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный бой.

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Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: UFC

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