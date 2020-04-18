Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

UFC опубликовал видео самых памятных разговоров Хабиба во время поединков

18 апреля, 15:30

Максим Перепелица

Три лучших трэштока Хабиба во время поединков

UFC в своем официальном Instagram опубликовал видео лучших фрагментов трештока чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее мы писали, что Фергюсон затроллил Нурмагомедова, поделившись рецептом тирамису

В подборку вошли фрагменты общения российского бойца против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205, обращение к главе UFC Дэйне Уайту в рамках турнира UFC 219, где Нурмагомедов сражался с бразильцем Эдсоном Барбозом, и разговор Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229.

INSTAGRAM

18 апреля 31-летний Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но отказался вылетать из России.

Реклама

Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

Ранее мы писали, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой. Нурмагомедов считает, что все закончится к сентябрю и он сможет выйти в клетку.

Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженной
Они вообще не одеваются? сексапильная спортсменка снова сфотографировалась обнаженнойMMA
По звонку сверху: многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
По звонку сверху: многострадальный турнир UFC 249 отменен из-за коронавирусаMMA
Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужем
Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужемMMA
За кем следить на карантине: ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов
За кем следить на карантине: ТОП-100 самых популярных украинских спортсменовДругие
Прямо у дома убили звезду смешанных единоборств: видео последнего боя
Прямо у дома убили звезду смешанных единоборств: видео последнего боя "Зверя"MMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...