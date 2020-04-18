UFC опубликовал видео самых памятных разговоров Хабиба во время поединков

Три лучших трэштока Хабиба во время поединков

UFC в своем официальном Instagram опубликовал видео лучших фрагментов трештока чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее мы писали, что Фергюсон затроллил Нурмагомедова, поделившись рецептом тирамису

В подборку вошли фрагменты общения российского бойца против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205, обращение к главе UFC Дэйне Уайту в рамках турнира UFC 219, где Нурмагомедов сражался с бразильцем Эдсоном Барбозом, и разговор Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229.

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18 апреля 31-летний Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном, но отказался вылетать из России.

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

Ранее мы писали, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой. Нурмагомедов считает, что все закончится к сентябрю и он сможет выйти в клетку.

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