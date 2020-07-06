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UFC подтвердил: Масвидаль встретится с Усманом в главном бою на "Бойцовском острове"

6 июля, 11:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Автор самого быстрого нокаута в промоушене заменит заразившегося коронавирусом Бернса

UFC подтвердил, что Хорхе Масвидаль заменит Гилберта Бернса в чемпионском поединке против обладателя титула UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана на турнире UFC 251 11 июля на "Бойцовском острове". Напомним, за неделю до боя Гилберт Бернс заразился коронавирусом и вынужден был сняться с поединка.

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Напомним, что Масвидаль является автором самого быстрого нокаута в UFC. А после сверхбыстрой победы он отметил, что это его работа – бить лица соперникам.

В соглавном бою чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски будет противостоять бывшему обладателю пояса чемпиону Максу Холлоуэю. Именно Волкановски в декабре 2019 года отобрал у Холлоуэя чемпионский пояс и прервал серию Макса из 13 боев без поражений. У Волкановски серия из 18 побед подряд.

Также в бою за вакантный титул UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Этот титул стал вакантным после ухода на пенсию Генри Сехудо. В своем последнем поединке в карьере Сехудо на UFC 249 нокаутом одолел Доминика Круза.

Украшением вечера UFC станет реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской красоткой Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.

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Смотрите яркий нокаут в ММА:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Хорхе Масвидаль Камару Усман

Источник: Сегодня|Спорт

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