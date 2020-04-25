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UFC представил проморолик поединка между Фергюсоном и Гэтжи

25 апреля, 14:32

Максим Перепелица

Бойцы встретятся на турнире UFC 249

UFC представил официальный проморолик поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Этот бой станет главным событием турнира UFC 249, который состоится 9 мая в Джексонвилле. На кону будет стоять временный титул чемпиона UFC в легком весе. Кстати, глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон.

Гэтжи заменит на турнире россиянина Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC отказался выходить в октагон в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Изначально промоушен планировал провести турнир UFC 249 в Нью-Йорке. Из-за пандемии его пришлось перенести.

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Кстати, ничего не делали, а 20 тысяч долларов получили – бойцы UFC недовольны гонорарами за отмененный турнир. Соревнования в Лондоне не проводили из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства, и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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MMA UFC Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: Сегодня|Спорт

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