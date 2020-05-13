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UFC проводит второй за несколько дней турнир без зрителей: где смотреть Fight Night 171

13 мая, 17:40

Алексей Андрейцев

В Джексонвилле в ночь на четверг пройдут 11 поединков, включая бой Андрея Орловского и женскую драку Юбэнкс - Морас

Несколько дней назад в американском Джексонвилле прошел первый в эпоху коронавируса турнир – UFC249. Ближайшей ночью по киевскому времени там же состоится шоу UFC Fight Night 171 – снова без зрителей, но с прямой трансляций для заскучавших фанатов смешанных единоборств.

В рамках UFC Fight Night 171 запланировано 11 поединков, в главном бою встретятся американец Энтони Смит по прозвищу "Львиное Сердце" и бразилец Гловер Тейшейра.

31-летний Энтони Смит – боец совершенно бескомпромиссный, из 47 поединков в профессиональном MMA только четыре завершались оглашением судейских записок, в остальных были нокауты или болевые приемы от Смита или его соперника. Всего на счету Смита 33 победы и 14 поражений, причем в последних десяти боях Энтони потерпел всего три поражения. Гловеру Тейшейре уже 40 лет, на счету бразильского бойца 30 побед и 7 поражений, в последнем поединке в сентябре прошлого года Гловер победил украинца Никиту Крылова.

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UFC Fight Night 171: время начала. Турнир проходит в США вечером в среду, 13 мая, а значит, в Украине в это время будет уже раннее утро четверга, 14 мая. Предварительный кард турнира состоит из шести поединков и стартует в 01:00 ночи по киевскому времени. Продлятся поединки разогрева до 04:00, после чего в бой вступят спортсмены из основного карда. Ожидается, что главный бой начнется ориентировочно в 06:00.

UFC Fight Night 171: где смотреть трансляцию. Поединки предварительного карда покажет UFC TV, основного – канал Setanta Sports (Украина) и РЕН-ТВ (Россия).

UFC Fight Night 171: прогноз букмекеров. В главном поединке прогнозы на стороне Энтони Смита. Коэффициент на победу американца составляет 1.55, тогда как котировка на успех бразильского спортсмена равна 2.78. Таким образом, аналитики подсчитали следующую вероятность исхода: победа Смита – 64 процента, победа Тейшейры – 36 процентов.

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Смотрите ТОП-5 самых ярких завершений поединков от Энтони Смита:

Вторым по статусу будет поединок Овинса Сен-Прю против Бена Ротвелла – сражение опытных американских бойцов супертяжелого дивизиона. Небольшой фаворит тут – Овинс, котировка на его победу составляет 1.83, а на победу Ротвелла – 2.09. Вероятность исхода такая: победа Овинса Сен-Прю – 53 процента, победа Бена Ротвелла – 47 процентов. Очень конкурентный поединок!

Смотрите яркие завершения боев от Овинса:

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UFC Fight Night 171: список всех боев. Всего в Джексонвилле в ночь на четверг пройдут 11 боев: шесть в предварительном карде и пять – в основном.

Будет один женский бой – в весе до 61,2 кг сойдутся американка Сиджара Юбэнкс и Сара Морас из Канады. Обе не звезды первой величины, на их счету уже довольно большой процент поражений. Юбэнкс 4 боя выиграла и 4 проиграла, Морас уступала 5 раз при 6 победах. При этом букмекеры считают Сиджару большим фаворитом – коэффициент на победу бойца из США составляет всего 1.25, тогда как на успех канадки – 4.35.

Предварительный кард:

Свыше 93 кг: Чейз Шерман (США) – Исаак Вилльянуэва (США)
До 61,2 кг: Хантер Азур (США) – Брайан Келлехер (США);
До 70,3 кг: Габриэль Бенитес (Мексика) – Омар Моралес (Венесуэла);
До 61,2 кг (ж): Сиджара Юбэнкс (США) – Сара Морас (Канада)
До 70,3 кг: Майкл Джонсон (США) – Тиаго Мойсес (Бразилия)
Свыше 93 кг: Андрей Орловский (Беларусь) – Филипе Линс (Бразилия)

Основной кард:

До 83,9 кг: Карл Роберсон (США) – Марвин Ветторри (Италия)
До 61,2 кг: Рэй Борг (США) – Рики Симон (США)
До 70,3 кг: Дрю Добер (США) – Александр Эрнандес (США)
Свыше 93 кг: Бен Ротвелл (США) – Овинс Сен-Прю (США)
До 93,0 кг: Энтони Смит (США) – Гловер Тейшейра (Бразилия)

Смотрите, как на карантине тренируется главная красотка женского MMA Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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прогноз анонс где смотреть MMA UFC смешанные единоборства

Источники: Сегодня|Спорт , boxing-mma.com

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