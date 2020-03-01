Украинец Спивак проиграл Тыбуре на шоу UFC Fight Night 169

В ночь с 29 февраля на 1 марта состоялся турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. Украинский тяжеловес Сергей Спивак, выступающий в UFC, проиграл поединок против 34-летнего поляка Марчина Тыбуры. 25-летний спортсмен уступил единогласным решением судей: 30:27, 30:27, 29:28.

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Бой прошел в рамках UFC Fight Night 169 в Норфолке (Виргиния, США). На счету 25-летнего Спивака 10 побед и два поражения в ММА. У 34-летнего Тыбуры — 18 побед, 6 поражений в ММА.

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