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Украинец Спивак проиграл Тыбуре на шоу UFC Fight Night 169

1 марта, 11:01

Боец уступил поляку единогласным решением судей

В ночь с 29 февраля на 1 марта состоялся турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. Украинский тяжеловес Сергей Спивак, выступающий в UFC, проиграл поединок против 34-летнего поляка Марчина Тыбуры. 25-летний спортсмен уступил единогласным решением судей: 30:27, 30:27, 29:28.

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Бой прошел в рамках UFC Fight Night 169 в Норфолке (Виргиния, США). На счету 25-летнего Спивака 10 побед и два поражения в ММА. У 34-летнего Тыбуры — 18 побед, 6 поражений в ММА.

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Ранее мы писали, что "Японского Шрека" избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок. 46-летний японец Хидеки Секине не сдержал эмоций после того, как потерпел четвертое поражение кряду.

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Также мы писали, что скандальный Емельяненко встретился на ринге с Кадыровым. Емельяненко готовится к бою против Магомеда Исмаилова. Российский боец смешанных единоборств опубликовал в Instagram фотографии поединка.

Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях с представителями UFC:

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MMA UFC смешанные единоборства Сергей Спивак

Источник: Сегодня|Спорт

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