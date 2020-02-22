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Украинец завоевывает Bellator: Амосов одержал 23-ю победу в ММА и нацелился на чемпионский титул

22 февраля, 08:48

Боец из Украины не знает поражений на профессиональном ринге

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов подержал победу в главном бою вечера Bellator 239 против трехкратного чемпиона NCAA по борьбе американца Эда Рута. Американец с трудом справлялся с нашим бойцом, но ближе к концу битва превратилась в бой по кикбоксингу, когда удары Амосова превосходили попытки Рута навязать борьбу. Украинец одержал победу единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.

Для 26-летнего Ярослава это первая победа в поединке такого уровня и четвертая подряд в Bellator. В целом украинец имеет впечатляющий рекорд – 23 победы и ни одного поражения! После боя с Рутом Амосов уж бросил вызов чемпиону в полусреднем весе Дугласу Лиме.

Уроженец Ирпеня является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо, чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, обладателем Кубка Европы по боевому самбо, а также чемпионом мира по MMA версии GEFC среди профессионалов. С 2012 году он выступает в ММА на профессиональном уровне.

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А польский "Принц" убойным встречным нокаутировал американца в главном бою уикенда. Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона, "отключив" того уже в первом раунде. На очереди – Джо Джонс.

Смотрите, как в ММА нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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смешанные единоборства Bellator Ярослав Амосов

Источник: Сегодня|Спорт

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