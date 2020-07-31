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Украинские бойцы покажут себя после длительного карантина: в Харькове пройдет второй турнир серии "путь в WWFC"

31 июля, 17:09

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

По итогам серии Kharkiv Open Cup четыре бойца получат полноценный контракт с лигой и смогут бороться за чемпионские пояса

В воскресенье, 2 августа, в Украине пройдет второе в эру коронавируса шоу смешанных единоборств от украинской лиги WWFC. В Харькове состоится второй этап турнира серии "путь в WWFC", на котором бойцы попробуют показать себя и пробиться в промоушен, чтобы затем получить шанс стать чемпионом мира. По итогам Kharkiv Open Cup четыре бойца (два аматора и два профи) получат полноценный контракт с лигой и смогут бороться за чемпионские пояса.

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Начало турнира в Харькове – в 19:00. Пары станут известны непосредственно перед началом мероприятия, когда пройдет жеребьевка.

Стоит обратить внимание на украинского бойца Андрея Красникова. Харьковчанин – известный спортсмен, он ранее дрался на номерных турнирах WWFC, а также в лиге М-1 Global и ACB. В активе Красникова 22 поединка в профессиональном ММА: 15 побед и 7 поражений. Большинство своих боев он завершает нокаутом или болевым приемом – всего три победы Андрей одержал по очкам.

Отметим, что украинская лига WWFC дала путевку в UFC Роману Долидзе и Сергею Спиваку, которые перед переходом в самый известный промоушен стали чемпионами в Киеве.

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Напомним что в первом этапе 18 июля определились первые финалисты группы А, а теперь на втором этапе станут известны имена финалистов группы B.

Завершением серии турниров Kharkiv Open Cup станет грандиозный финал 23 августа на день города Харьков. Помимо финальных поединков гран-при, организаторы добавили в кард рейтинговые поединки профессионалов и даже титульный бой – защиту пояса чемпиона мира WWFC харьковчанином Денисом Бондарем. На это событие в Харькове сможет попасть любой желающий – на мероприятие пустят зрителей.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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MMA смешанные единоборства WWFC
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