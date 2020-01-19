Украинский депутат похвастался, что дал победный совет Макгрегору

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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Призер Олимпиады-2016 украинский борец греко-римского стиля и депутат Жан Беленюк на своей странице в Instagram в шутливой форме прокомментировал результат поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Напомним, Конор нокаутировал Серроне всего за 40 секунд. Макгрегор – Серроне видео нокаута есть на нашем сайте.

- Конор, все очень просто, значит, бьешь Серроне левой ногой в челюсть и добиваешь в партере!

- Понял, мой темнокожий братик. Это не займет более сорока секунд

INSTAGRAM

Для Макгрегора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. Тогда же Конор объявил, что уходит на пенсию, а Хабиб отбыл дисквалификацию и успел победить Дастина Пуарье. Сейчас же Макгрегор вернулся в октагон и надеется на реванш с россиянином. Во всяком случае глава UFC Дана Уайт уже намекнул на это.

Как мы писали ранее, за этот бой Макгрегор получит гарантированный гонорар в три миллиона долларов. Его соперник заработает в 15 раз меньше – 200 тысяч. В целом Конор планирует заработать за сегодняшний бой около 80 миллионов, учитывая различные бонусы и процент от продажи телетрансляций.

Как Макгрегор и Серроне вели себя до боя:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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