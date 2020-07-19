Украинский грузин вырубил россиянина ударом коленом, Фигейредо "удушил" Бенавидеса: результаты UFC 252

Бразилец заработал титул чемпиона мира в наилегчайшей категории уже в первом раунде

В ночь на воскресенье на искусственном острове в Эмиратах состоялось второе за эту неделю шоу смешанных единоборств. Как мы сообщили, украинец Спивак на UFC 252 победил бразильца Фелипе. Интересными оказались и другие поединки вечера.

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В частности дебютировал в UFC Роман Долидзе. Украинский грузин эффектно одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым. На пятой минуте первого раунда Долидзе вырубил соперника мощным ударом коленом в голову, после чего рефери остановил встречу.

Довольно быстро завершилась и главная схватка мероприятия – в стартовой пятиминутке. Бразилец Дейвесон Фигейредо в наилегчайшем дивизионе снова доказал свое преимущество над американцем Джозефом Бенавидесом.

Причем Дейвесон несколько перестарался и после очередного удушающего приема его соперник просто отключился.

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Вашему вниманию – все результаты UFC 252 в ОАЭ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ

Сергей Спивак победил Карлоса Фелипе большинством судейских голосов (28-28, 29-27, 29-27);

Арман Царукян победил Дави Рамоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Амир Альбази победил Малколма Гордона удушающим приёмом в первом раунде (4:42);

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Бретт Джонс победил Монтела Джексона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Йоэль Альварез победил Джо Даффи удушающим приемом в первом раунде (2:25);

Грант Доусон победил Нэда Наримани единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27);

Роман Долидзе победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом первом раунде (4:15).

ГЛАВНЫЙ КАРД

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Аскар Аскаров победил Александра Пантожу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Ариани Липски победила Луану Каролину болевым приемом на ногу в первом раунде (1:28);

Рафаэль Физиев победил Марка Диакеси единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Джек Херманссон победил Келвина Гастелума болевым приёмом на ногу в первом раунде (1:18).

ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА

Дейвесон Фигередо победил Джозефа Бенавидеза удушающим приемом в первом раунде (4:48).

Традиционно раздали и бонусы за UFC 252. Лучший бой вечера выдали Рафаэль Физиев и Марк Диакеси, а призы за лучшее выступление вечера получат Дейвесон Фигередо и Ариани Липски.

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