Украинский грузин вырубил россиянина ударом коленом, Фигейредо "удушил" Бенавидеса: результаты UFC 252

В ночь на воскресенье на искусственном острове в Эмиратах состоялось второе за эту неделю шоу смешанных единоборств. Как мы сообщили, украинец Спивак на UFC 252 победил бразильца Фелипе. Интересными оказались и другие поединки вечера.
В частности дебютировал в UFC Роман Долидзе. Украинский грузин эффектно одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым. На пятой минуте первого раунда Долидзе вырубил соперника мощным ударом коленом в голову, после чего рефери остановил встречу.
Довольно быстро завершилась и главная схватка мероприятия – в стартовой пятиминутке. Бразилец Дейвесон Фигейредо в наилегчайшем дивизионе снова доказал свое преимущество над американцем Джозефом Бенавидесом.
Причем Дейвесон несколько перестарался и после очередного удушающего приема его соперник просто отключился.
Вашему вниманию – все результаты UFC 252 в ОАЭ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ
Сергей Спивак победил Карлоса Фелипе большинством судейских голосов (28-28, 29-27, 29-27);
Арман Царукян победил Дави Рамоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Амир Альбази победил Малколма Гордона удушающим приёмом в первом раунде (4:42);
Бретт Джонс победил Монтела Джексона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Йоэль Альварез победил Джо Даффи удушающим приемом в первом раунде (2:25);
Грант Доусон победил Нэда Наримани единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27);
Роман Долидзе победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом первом раунде (4:15).
ГЛАВНЫЙ КАРД
Аскар Аскаров победил Александра Пантожу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Ариани Липски победила Луану Каролину болевым приемом на ногу в первом раунде (1:28);
Рафаэль Физиев победил Марка Диакеси единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Джек Херманссон победил Келвина Гастелума болевым приёмом на ногу в первом раунде (1:18).
ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА
Дейвесон Фигередо победил Джозефа Бенавидеза удушающим приемом в первом раунде (4:48).
Традиционно раздали и бонусы за UFC 252. Лучший бой вечера выдали Рафаэль Физиев и Марк Диакеси, а призы за лучшее выступление вечера получат Дейвесон Фигередо и Ариани Липски.
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