Украинского бойца UFC дисквалифицировали за допинг после ошибки врача

Спортсмен сумел доказать, что врач по ошибке выдал ему запрещенный препарат

Антидопинговое агентство США (USADA) объявило о 14-месячной дисквалификации украинского бойца UFC Александра Доскальчука за нарушение антидопинговых правил. 30-летний боец сдал положительный результат на метаболиты местеролона во внесоревновательный период 6 июня 2020 года.

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Местеролон не входит в состав класса анаболических агентов и всегда запрещен в соответствии с антидопинговой политикой и списком запрещенных препаратов UFC.

В ходе расследования Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно прописал ему запрещенный препарат, содержащий местеролон, несмотря на то, что Доскальчук отправил ему соответствующие документы UFC и запросил разрешенный препарат по правилам лечения.

Учитывая отсутствие вины самого бойца, а также факт сотрудничество со следствием, USADA вынесло ему сокращенный срок дисквалификации. Он отсчитывается со дня взятия анализов, то есть с 6 июня 2020 года.

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На счету Доскальчука 10 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он выступает в весовой категории до 56,7 кг. Правда, украинец пока не провел ни одного боя в UFC. Он должен был дебютировать в промоушене 18 июля. Сначала у него сменился соперник из-за смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. А затем уже сам украинец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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