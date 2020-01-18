Уволенная за грубость продавщица встала между Макгрегором и Серроне перед их боем

Глава UFC Дана Уайт позвал на бой Конора Макгрегора и "Ковбоя" продавщицу, которая эффектно расправилась с вором

Продавщица между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне / Фото: Getty Images

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Мегафайтом Конор Макгрегор – Дональд Серроне 18 января стартует 2020 год в смешанных единоборствах. Это первое большое шоу MMA в этом году, и болельщики с нетерпением ждут возвращение легендарного ирландца. В Лас-Вегасе будет и один болельщик с очень необычной историей попадания на грандиозное шоу UFC.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт пригласил уволенную сотрудницу магазина на Гавайях в Лас-Вегас. История такая: женщина грубо встретила злоумышленника и не дала тому украсть товар из магазина, за что ее уволили. Случилось это примерно за неделю до старта UFC 246, и Дана Уайт решил порадовать ее эксклюзивным приглашением.

"Это Саммер. Она помешала краже на Гавайях. В итоге ее уволили за это. Лечу к Тапасе на выходных и подарю ей билеты на бой Макгрегора и Серроне. Хочу, чтобы она работала на меня. Приготовься к лучшим выходным в жизни, Саммер", – написал тогда Уайт в Twitter, и, как видим, свое обещание сдержал!

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И вот на взвешивании перед боями UFC246 именно Саммер Тапаса стояла за бойцами во время их последней дуэли взглядов. Женщина стала знаменитой на весь мир!

Напомним, что в активе Конора Макгрегора 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств.

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Напомним, что бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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