"Узнала, что нужно "зашивать" рот по бокам": украинка из ММА – о "лепке" мужа и тренировках фанаток футбола

Мы запускаем новую рубрику "Женщины в мужском спорте", в которой очаровательные девушки расскажут, как они прокладывали себе путь к славе в наиболее жестких и силовых видах. Сегодня у нас вторая часть интервью с опытным бойцом смешанных единоборств, чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной. Миниатюрная днепрянка с железной хваткой рассказала, как собственноручно слепила себе мужа, тренировала фанаток "Днепра" и использует вертушки в схватках.

- Алена, с того момента, когда вы пришли в тайский бокс, и на протяжении карьерного пути вас часто испытывали мужчины? Например, просили доказать, что вы можете что-то сделать не хуже, чем они?

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- Все зависит от тренера и его подачи. В тайском боксе нас не разделяли на девочек и мальчиков, мы постоянно менялись парами. Даже если было нечетное количество людей. Но когда я перешла на рукопашку, то действительно было такое разделение и, я думаю, что человека слабовольного оно бы подломало. Многие девочки – и я уверена в этом – отсеиваются только по одной простой причине, что их тренер просто недозамечает. А ведь ее нужно еще направить и показать все аспекты этого спорта, чтобы она в него влюбилась, и тогда это будет приносить плоды.

Плюс дальше девочка становится девушкой, и нужно отслеживать это все по женскому циклу. А не так, что она пришла в свой период слабости, а ей сказали – иди вон и лупи по груше. И она раз сломалась психологически, затем – второй, а в третий раз сломала себе руку и пошла домой. Потом ее мама дома отругала по полной программе, так как все это лечение влетает в копеечку. Поэтому скажу, что многие тренера в Украине, к сожалению, некомпетентны. Думают, что девочка пришла массовкой, денег сдала за месяц и нормально. Никто не хочет с тобой в паре стоять? Ну а что я могу поделать? И если тренер не может погасить конфликты и простимулировать, чтобы остальные спортсмены работали с этим слабым новеньким, независимо от его пола, то и ребята не будут помогать этому человеку.

- Вы ощущали, что не верили в ваши силы?

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- Я пришла на рукопашку и пять лет простояла на груше. И не потому, что они не верили в мои силы, а было такое отношение: "эй, ну, как тебя там, иди к нам" или "разбились по командам, будем играть в футбол, а кто у нас там самый слабенький – иди на воротах постой". А я такая личность, что с детства люблю внимание, люблю общение и, конечно, мне было неприятно, когда мое имя не могли долго запомнить или просто не обращали внимание.

- Как переломили эту ситуацию?

- Поехала запасным номером на чемпионат Европы – мама собрала на него денег за несколько месяцев. Поехала массовкой и выиграла чемпионат. Причем первый номер нашей команды проиграла мне в финале, хотя ее тянули. И сразу все узнали и имя мое, и фамилию, и изменили отношение. И в сборную меня сразу взяли. Вот с этого все и началось.

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- Как за пять лет стояния в одиночестве у груши вы все не бросили? Ладно потерпеть месяц или два, возможно даже, год, но пять лет…

- У меня папа такой достаточно жесткий мужчина и редко показывал свою скупую мужскую слезу, и для меня любое его проявление внимания было как какая-то награда, похвала. Потому, когда папа говорил: "Что там на тренировке?", – для меня это был большой диалог. Для него это был простой вопрос, а для меня – целый мир. Если папа обращает внимание, интересуется мной и хвалит за мои результаты, то, конечно, я будут ходить и бить ту грушу. И выгрызать зубами тот чемпионат Европы или Украины. Это действительно меня очень стимулировало.

- Не всегда хороший спортсмен становится хорошим тренером. Но у вас это получается. Где взяли уверенность, чтобы попробовать себя в новой роли?

- Никакой уверенности не было, меня просто уговорили. Группа девочек, которые были футбольными фанатками "Днепра", предложили мне потренировать их несколько раз. Я на тот момент уже выиграла чемпионат мира и Европы и провела парочку профессиональных боев. Решила попробовать. Готовилась к первому занятию, ночь не спала, написала им кучу заданий на неделю вперед (смеется). Хотелось все, как можно лучше. В принципе, все получилось, им понравилось – смотрю, а у девчонок глаза горят. И у меня соответственно горят. Но мы еще год позанимались и все.

Скажу, что с девчонками сложно работать. И многого я тогда еще не понимала. К тому же девочки не такие целеустремленные, как парни. И мне не повезло, потому что это была группа девчонок, которая, выбирая между футболом с выездами на матчи и спортом, выбирали футбол. Поэтому они пропускали тренировки: я прихожу подготовленная, а их нет. Мне стало обидно, и я набрала группу малышей.

- А девочки что – учились защищать себя в драках с другими фанатами?

- Я думаю даже не защищаться, а нападать (улыбается). Поэтому не путайте спорт и просто агрессию.

- Хорошо, вернемся к группе малышей. Но это тоже своя специфика. Их тоже нужно уметь заинтересовать.

- Дети – это самое искреннее и чистое, что можно взять из любого спортсмена. Вот если ребенку не нравится и у тебя нет авторитета, то ты его никак не переубедишь. Хоть хлопай руками или топай ногами. С ними нужно просто подружиться и все будет получаться. Их тренируют в игровой манере, чтобы заинтересовать. Много информативной техники им не нужно давать, они устают. Нужно тренировки разбавлять шутками и играми.

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А если кто-то расстроился, то по-человечески спросить: "Что у тебя случилось? Иди пообщаемся!" И они по-другому начинают тебя воспринимать. Ты уже не просто тренер, а старшая сестра или брат – человек, которому можно доверять. Поэтому сейчас мы дружим со многими родителями, чьи дети уже давно не тренируются. И сами ученики звонят поздравляют.

- Я смотрела, что у вас сейчас тренируются ребята, которые вас на две головы выше.

- Так это – те мои малыши, просто они уже выросли (смеется). Сейчас им уже 22-23 годика. Нынешний мой муж – это тоже бывший ученик. Поэтому можно сказать, что я себе сама создала мужа (смеется). Слепила.

- А во сколько тогда вы начали тренировать?

- В 22 года, а сейчас мне – 29.

- Муж ваш тоже занимается смешанными единоборствами?

- Да, он действующий профессиональный спортсмен. Потому мы друг другу очень помогаем, когда нужно.

- То есть, вам удобно, что у вас муж из той же сферы? Не всем это нравится – быть вместе и на работе, и дома, и большую часть времени обсуждать рабочие темы.

- Это палка о двух концах. С одной стороны – человек тебя полностью понимает, например, когда идет сгонка веса и ты раздражен. Очень часто муж помогает с питанием, когда я уставшая и нет сил готовить правильную пищу, на которой ты можешь худеть. У нас нет такого – это женские обязанности, а это – мужские. Мы – спортсмены и мы друг друга выручаем, как в зале, так и дома.

Но есть вторая сторона этой медали, когда ты просто устал от постоянных диалогов о спорте, зале, тренировках или боях. Устаешь. Поэтому у нас даже есть правило: в воскресенье никакого спорта. Мы отключаем телефоны и занимаемся только ребенком и друг другом. Мы даже не занимаемся ничем спортивным – вплоть до катания на коньках, для меня это тоже спорт. Максимум – баня или киношка, чтобы я сидела и не двигалась.

- Между вами с мужем есть конкуренция? Ведь вы – успешный боец. И у него, конечно же, свои амбиции.

- Нет, мы с ним не меряемся ничем (улыбается). У него мужская подгруппа, у меня – женская. И каждый друг другу помогает в его направлении. Я не претендую на какие-то его заслуги и не хочу биться в его весовой категории с мужчинами. А он – не хочет выступать по женщинам (смеется). Потому, слава Богу, нет конкуренции.

- Но советы друг другу даете?

- Конечно. Я – его действующий тренер. Я ему даю советы и установки. И иногда даже пинка под попу, чтобы он встал и делал (смеется). Я до сих пор его тренирую, он так и остался моим учеником. Рискованно? Нет, мы выросли в этом и каждый себе обозначил: отношения – отношениями, но это все за пределами зала. А в зале я – тренер, а он – ученик. У меня больше опыта. Я вырастила ребят с нуля, и они стали уже мастерами спорта. И Леша им стал благодаря мне, поэтому он должен мне доверять. И он это делает, он меня понимает.

- Сколько вы вместе работали, прежде чем пришло осознание, что он может больше, чем просто учеником?

- Ко мне не пришло. Я не понимала этого и не видела. Просто ему исполнилось 18, и он стал настойчиво помогать мне, ухаживать, дарить цветы. Он каждый раз приходил с букетом в зал, а все смотрят на него и не понимают, зачем цветы. А потом начинают кричать: "С Днем рождения!" И поздравляли. Хотя было не с чем. И никто не понимал, почему он с букетом. А потом оказалось, что у него задолго до этого ко мне была симпатия. А в 18 лет он просто возмужал и начал проявлять ее. Он и под окнами сидел и выжидал. Дожал меня (смеется).

- Не пел?

- Нет. Боксировал – бой с тенью (смеется).

- Вы упомянули сгонку веса. Насколько тяжело вам удерживаться в вашей категории? В чем приходится себя ограничивать?

- До родов я была недовеском – Выступала в категории 55 кг, а весила 47 кг. Если девочки в этом весе гоняли, то я могла зайти на весы обутая, одетая, поевшая.

- Но это же тяжелее, когда такая разница с соперницами.

- Конечно, тяжелее. У нас даже антропометрия разная была. Были и выше с совсем другой комплекции. Но после родов все поменялось. Я узнала, что такое сгонка, что такое, когда важен каждый грамм. Что нужно "зашивать" себе рот по бокам, чтобы меньше туда пролазило (смеется). Да, гормоны берут свое. Но есть сила воли, слава Богу. На данный момент муж поддерживает.

Но если наедаю, особенно зимой в новогодние праздники – и мама любит приносить что-то вкусное – да, бывает приходится подбивать много веса, как для меня – 5 кг. А летом совсем чуть-чуть согнала, попотела. Ну вот сейчас я вешу 53 кг.

- Девушке-спортсменке часто тяжело решиться на декрет – ведь это рулетка – можно выиграть и набрать после беременности прежнюю форму, а можно и проиграть… Как вы решили завести ребенка?

- Тут дело не в том, что ты выбираешь… Ты же не машину выбираешь – красную или зеленую. Ты выбираешь жизнь или смерть. Так вышло, что у меня уже получился ребенок, и сомнений – оставлять его или нет, у меня не было. Я знала, что я с этим справлюсь. Это новая жизнь, новое начало. Я могу дать что-то большее, чем продуктивная работа. Я воспитала кучу детей, так почему я не могу воспитать своего ребенка. Для меня это было не испугом, а радостью и облегчением. Это был большой праздник.

- Есть ли у вас фирменные приемы, которые, возможно, действует в бою безотказно?

- Большую часть боев я выиграла болевым приемом на руку и как-то он закрепился моей коронкой. Но сказать, что я делаю только болевой на руку – это ничего не сказать. В зале у меня очень хорошая техника и я часто отрабатываю различные удушения, у меня хорошие треугольники, у меня сильные ноги, я хорошо закрываю. Но когда борешься, до этого как-то дело не доходит. Каждый раз я себе ставлю цель сделать какой-то классный нокаут или задушить – сделать то, что я знаю заходит в зале, а значит точно заходит в бою, но не успеваю.

- А в бою заходит что-то, что не отрабатываете в зале?

- Бывает. Например, в зале я никогда не бью вертушки. А начинаю выходить в клетку – раз полетело, два полетело. Думаю: ну, что ты творишь. Но в тот момент я считаю нужным использовать именно такой прием.

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- Внешний вид имеет значение, когда приглашают девушку в промоушн? Насколько важно, чтобы она хорошо выглядела?

- Конечно, это играет роль. Мы же – медийные лица, на нас должно быть приятно смотреть. Но должны быть хорошо развиты не только физически. Девушка должна быть любознательна, у нее должна быть хорошая дикция. Она должна уметь разговаривать, общаться, кокетничать. Но при этом быть собой. И если людям интересно, то они будут приглашать ее в какие-то промоушены. Либо же у нее должна быть какая-то очень вызывающая внешность. Например, вся в татуировках. И все равно она должна закреплять это все качеством боя.

- За границей, в том же ведущем промоушене UFC у многих девушек-бойцов, да и не только девушек, есть свои фишки для раскрутки боя. Кто-то использует трештокинг, кто-то откровенно запугивает соперника или еще что-то. На что вы готовы, чтобы раскрутить себя?

- В принципе, я уже достигла того возраста, когда мне не нужно кривляться на камеру для того, чтобы показать какой-то хороший результат. И у нас в стране есть девочки, которые используют мимику лица, прыгают, но нужно делать то, что умеешь и получается качественно. Если ты не умеешь строить из себя на камеру жесткого бойца, то не нужно это делать, потому что это выглядит смешно.

Сморите, как чемпионка WWFC Алена Рассохина тренируется с мужем

Чемпионка WWFC Алена Рассохина тренируется с мужем Видео: Сегодня|Спорт

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