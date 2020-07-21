Трудный путь единственной украинки в UFC: "В четыре утра доила по девять коров, разгружала машины с зерном"

Украинка Марина Мороз сейчас успешно строит карьеру бойца UFC. Однако путь девушки к победам в смешанных единоборствах был очень тернистым. Марина начинала с фермерской карьеры в селе – доила коров, разгружала машины с зерном.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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"Так я работала с самого детства и до 16 лет, после чего вырвалась в свет (улыбается). Мои родители – фермеры. Они очень долго к этому шли, одно время просто продавали на рынке молоко. Но потом расширились и начали делать сыры – сулугуни, с выдержкой. Но на тот момент родителям нужна была помощь по хозяйству. Они и рабочих нанимали, но их труд нужно было отплачивать. Поэтому мама хотела, чтобы я ей помогала. Так что я вставала доить коров в 4 утра. На этом я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А я утром девять коров вручную доила. Мне было лет 11-12. И я не знаю, откуда у меня было столько сил и руки такие крепкие", – призналась нам Мороз.

"Мне муж потом говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги, а мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы (смеется). Все очень хитро. Но я родителям благодарна, что они научили меня работать, быть самостоятельной. Я знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить. Ведь я и на огороде все полола. Я практически все умею. Готовила еду для рабочих, которые к нам приезжали, комбайнеры всякие. И такими кастрюлями надо было готовить. Я была еще такая маленькая... Но капусту быстро крышила, картошку чистила".

Также единственная украинка в UFC, с которой мы встретились в Киеве в зале Parimatch Fight Academy, рассказала о возвращении легенды смешанных единоборств Конора Макгрегора и его характере:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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