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В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видео

9 мая, 16:24

Олег Люлька

"Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями", - говорит пострадавшая

Тренер по смешанным единоборствам из Санкт-Петербурга избил продавщицу магазина в аннексированном Россией украинском Крыму, которая сделала ему замечание за неиспользование медицинской маски в условиях пандемии коронавируса. Это произошло в поселке Новый Свет на берегу черноморской бухты Судак-Лиман.

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Смотрите, как тренер по ММА избил продавщицу в Крыму:

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Продавщица отказалась обслуживать мужчину и его спутницу без медицинских масок, мужчина покинул магазин, а его девушка вступила в конфликт с сотрудниками магазина. Продавщица вышла на улицу, чтобы попросить мужчину успокоить спутницу, однако тренер вернулся в магазин и начал хамить персоналу.

"Он стал кричать, плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его и сказала, чтобы он ждал, что буду вызывать полицию. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю, это вынужденная мера. Сейчас я дома, на больничном. У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова кружилась, грудь сильно болела, было тяжело дышать", – цитирует пострадавшую ForPost.

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"Выяснилось, что мужчина – тренер ММА, приехавший из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым, но виноват в этой ситуации не только он, а и его спутница, выступавшая в роли провокатора", – пояснили ситуацию владельцы продуктового магазина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Крым тренер карантин драка маска MMA смешанные единоборства коронавирус продавщица

Источник: ForPost

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