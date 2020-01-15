В Украине пройдет турнир MMA, в котором бойцов наградят за лучший нокаут и болевой прием

В Буковеле аматоры и профессионалы MMA сойдутся на турнире Road to WWFC и получат шанс стать бойцом украинского промоушена

Первый турнир Road to WWFC пройдет 18 января

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Украинский промоушен боев в смешанных единоборствах WWFC представил новый формат турнира – Road to WWFC, или в переводе "Путь в WWFC", который будет проведен в три этапа. 18 января стартует первый этап серии, 22 февраля пройдет второй отборочный турнир, и 14 марта фанаты ММА увидят финальные бои за пояс чемпиона Road to WWFC. Соревноваться будут как спортсмены аматоры, так и профессиональные бойцы MMA. Бои пройдут на курорте Буковель.

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В первом этапе, в ближайшую субботу, сойдутся в противостоянии аматоры весовых категорий до 70 кг и до 84 кг, а также профессионалы в категориях до 57 кг и до 70 кг. Лучшие бойцы среди профессионалов поборются за призовой фонд 30 000 гривен и и чемпионский пояс Road to WWFC, а также смогут также подписать долгосрочный контракт с WWFC.

Бонусы получат также бойцы, победившие в номинациях лучший нокаут, лучший сабмишен (болевой, удушающий прием), лучший поединок вечера.

Ожиданиями и прогнозами относительно турнира поделился матчмейкер WWFC Владимир Шемаров: "Состав участников турнира очень интересен: представлены бойцы практически со всех уголков нашей страны и не только. Надеюсь, что ребята продемонстрируют хорошую технику и волю к победе. Лига WWFC заинтересована в новых лицах, мы всегда замечаем интересных спортсменов, поэтому для каждого бойца это достаточно важный шанс проявить себя".

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Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

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