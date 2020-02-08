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Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян: прогноз на бой от вице-президента WWFC

8 февраля, 18:51

Представительнице Кыргызстана по прозвищу "Пуля" прочат досрочную победу над соперницей из США

Шевченко vs Чукагян

Шевченко vs Чукагян / Фото: Getty Images

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В ночь с 8-го на 9 февраля на спортивной арене Toyota Center в американском Хьюстоне состоится второе в текущем году номерное шоу по смешанным единоборствам UFC 247. В рамках турнира за титул чемпионки в наилегчайшем весе сойдутся Валентина Шевченко из Кыргызстана по прозвищу "Пуля" и Кэтлин Чукагян из США. Мы уже сообщали, где смотреть бой Шевченко – Чукагян

Прогноз на этот бой дал Денис Перч – вице-президент WWFC (международной организации, проводящей бои по смешанным боевым искусствам среди профессионалов).

"Валентина – боец, подкованный абсолютно во всем, она разрушительно для соперниц действует в стойке и умеет отлично бороться, – говорит Денис Перч. – У Шевченко огромный опыт, она имеет высокий бойцовский интеллект и практически всех своих соперниц опережает на несколько шагов вперед. Кэтлин Кукагян едва ли может чем-то удивить "Пулю". Да, Чукагян тоже прекрасно умеет биться в стойке и неплохо развила свои навыки в партере. Но для топового бойца, пропускает в стойке она достаточно много"

Денис Перч

ПРОГНОЗ: "Считаю, что Шевченко постепенно будет взращивать свой темп. В итоге, можно ожидать досрочной победы Вали в поздних раундах, либо решением судей", – считает Денис Перч.

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Отметим, что у Валентины Шевченко в рекорде 18 побед при трех поражениях, у Чукагян – 13 выигрышей при двух неудачах. Кэйтлин говорит, что знает, в чем главная ошибка соперниц Валентины: "Они хорошо себя показывали, но многие пытались дожить до конца поединка, а не победить".

Кстати, в победе Валентины Шевченко не сомневаются аналитики букмекерских контор: на ее успех ставка – 1.08, на выигрыш соперницы – 7.50.

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UFC смешанные единоборства Валентина Шевченко Кэтлин Чукагян

Источник: Сегодня|Спорт

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