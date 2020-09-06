Ветеран Оверим избил Сакаи в главном бою вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошел еще один турнир по смешанным единоборствам. На этот раз сразу несколько бойцов не смогли принять участия после положительных тестов на коронавирус, поэтому в шоу состоялось всего семь боев. Главным же стало противостояние в тяжелом весе знаменитого ветерана Алистара Оверима из Нидерландов и бразильца с японскими корнями Аугусто Сакаи. К слову, на днях 52-летнего бойца нокаутировали за 14 секунд.
40-летний Оверим показал, что у него есть еще порох в пороховницах и доказал свое преимущество над 29-летним соперником. Хотя события в клетке разворачивались медленно, но в пятом раунде боец из Амстердама уложил Сакаи в партер и несколькими мощными ударами заставил судью остановить поединок досрочно. Смотрите видео всего боя.
Результаты других встреч шоу UFC в Вегасе:
Овинс Сен-Прю победил Алонсо Менифилда нокаутом во 2-м раунде;
Мичел Перейра победил Зелима Имадаева удушением сзади в 3-м раунде;
Андре Мунис победил Бартоша Фабински армбаром в 1-м раунде;
Брайан Келлехер победил Рэя Родригеса гильотиной в 1-м раунде;
Вивиане Арауджо победила Монтану Де Ла Росу единогласным решением судей;
Хантер Азур победил Коула Смита единогласным решением судей.
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