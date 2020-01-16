Вежливо и спокойно: Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов

Конор Макгрегор и Дональд Серрон / Фото: Twitter

В Лас-Вегасе состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 246, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

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Бойцы провели дуэль взглядов, которая прошла тихо и спокойно. Соперники трижды пожали друг другу руки и разошлись.

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Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Конор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэтжи. На счету Конора 21 победа при 4 неудачах. У Дональда 35 успешных поединков и 13 поражений.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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