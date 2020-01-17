Вложились еле-еле: Конор Макгрегор и Дональд Серроне прошли взвешивание в Лас-Вегасе

В случае победы над американским "Ковбоем" Конору пообещали титульник с Хабибом

Конор Макгрегор / Фото: UFC

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В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 246, который пройдет там же, в игорной столице США, в ночь на 19 января. В главном поединке вечера сойдутся бывший чемпион в двух категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Ранее мы писали, как скандального ирландца Макгрегора видит Кличко.

Схватка пройдет в полусредней весовой категории – до 170 фунтов (77 кг). И бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона.

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Результаты взвешивания основного карда:

Конор Макгрегор (77 кг) – Дональд Серроне (77);

Холли Холм (61) – Ракель Пеннингтон (62);

Морис Грин (110) – Алексей Олейник (107);

Клаудия Гаделья (52) – Алекса Грассо (54);

Диего Феррейра (70) – Энтони Петтис (70).

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что если Макгрегор сможет победить Дональда Серроне на турнире UFC 246, тогда его следующий поединок будет за титул легкого веса, который сейчас принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Он получит то, чего ждал. Он очень сильно хочет реванша с Хабибом. Если он победит на этих выходных, то обязательно получит титульник, и этот турнир станет самым крупным pay-per-view ивентом в истории UFC", – заявил Уайт.

Ранее мы сообщали, что легенда MMA возвращается – все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя". Встреча Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэйджи. В послужном списке Конора 21 победа при 4 неудачах. У Дональда – 35 успешных поединков и 13 поражений.

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