Впервые в Украине пройдут детские турниры по смешанным единоборствам

Украинская федерация UF MMA, при поддержке Всемирной лиги WWFC и Международной федерации GAMMA впервые запускает серию международных детских турниров по смешанным боевым искусствам. Серия турниров предоставляет хорошие возможности для украинских спортсменов, так как на них будут представлены все возрастные категории участников. Спортсмены-новички смогут побороться за пояса таких категорий, как: kids (дети), kadets (юноши), и junior (подростки).

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Young Warriors International Tournament – это первая в Украине серия турниров, которая будет проходить в течение всего года, и благодаря которой молодые спортсмены получат возможность проявить свои спортивные способности и набраться бесценного опыта. Участниками соревнований будут чемпионы и призеры первенства Украины и Кубка Украины. Турниры серии будут иметь статус международных.

Основная цель проведения турнира – развитие спорта, и популяризация смешанных боевых искусств среди молодежи.

"Мне очень импонирует украинская молодежь. Я вижу потенциал за подрастающим поколением, поэтому имею огромное желание сделать как можно больше для молодых спортсменов. В связи с этим появилась идея создать в Украине серию турниров Young Warriors, с помощью которых будут открыты еще одни двери для подрастающих спортсменов. Турниры будут проходить в течение всего года, в разных уголках страны, таким образом принять участие смогут еще больше желающих, что является безусловным плюсом для развития смешанных боевых искусств в Украине", – говорит Владимир Тесля, президент UFMMA.

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Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

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