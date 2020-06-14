Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. В главном поединке вечера Синтия Кавилло единогласным решением судей победила Джессику Ай (49:46, 49:46, 48:47). Напомним, что Ай не смогла вложиться в лимиты весовой категории, несмотря на то что разделась догола, из-за чего разрыдалась прямо на весах. Ее бой против Кавилло потерял статус претендентского.

Джулия Авила оформила одну из самых быстрых побед в женском UFC. Ей понадобилось всего 22 секунды, чтобы нокаутировать Джину Мазани. Это четвертый результат в истории промоушена.

Результаты всех боев UFC on ESPN 10:

Марвин Веттори (15-4-1) победил Карла Робертсон (9-3) сабмишеном в первом раунде (4:17);

Чарльз Роса (13-4) победил Кевина Агилара (17-4) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Андре Фили (21-7) победил Чарльза Джордейна (10-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Джордан Эспиноса (15-7) победил Марка Де Ла Росу (11-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);

Мария Агапова (9-1) победила Ханну Сайферс (10-6) сабмишеном в первом раунде (2:42);

Мераб Двалишвили (11-4) победил Густаво Лопеса (11-5) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).

Джулия Авила (8-1) победила Джину Мазани (6-4) техническим нокаутом в первом раунде (0:22);

Тайсон Нэм (19-11) победил Зарруха Адашева (3-2) нокаутом в первом раунде (0:32);

Кристиан Агилера (14-6) победил Энтони Айви (8-3) техническим нокаутом в первом раунде (0:52);

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Ранее дебютантка UFC Мария Агапова рассказала, как выживала в США до заключения контрактов со спонсорами: "Была готова убивать голубей и жарить на костре".

Также девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР. Звезда смешанных единоборств Мария Агапова опасается, что муж из СНГ ее изобьет и никто не встанет на ее защиту.

Нокаут в смешанных единоборствах:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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