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Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-Вегасе

14 июня, 09:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Самую быструю победу одержала Джулия Авила - ей понадобилось всего 22 секунды

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. В главном поединке вечера Синтия Кавилло единогласным решением судей победила Джессику Ай (49:46, 49:46, 48:47). Напомним, что Ай не смогла вложиться в лимиты весовой категории, несмотря на то что разделась догола, из-за чего разрыдалась прямо на весах. Ее бой против Кавилло потерял статус претендентского.

Джулия Авила оформила одну из самых быстрых побед в женском UFC. Ей понадобилось всего 22 секунды, чтобы нокаутировать Джину Мазани. Это четвертый результат в истории промоушена.

Результаты всех боев UFC on ESPN 10:

  • Марвин Веттори (15-4-1) победил Карла Робертсон (9-3) сабмишеном в первом раунде (4:17);
  • Чарльз Роса (13-4) победил Кевина Агилара (17-4) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
  • Андре Фили (21-7) победил Чарльза Джордейна (10-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
  • Джордан Эспиноса (15-7) победил Марка Де Ла Росу (11-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);
  • Мария Агапова (9-1) победила Ханну Сайферс (10-6) сабмишеном в первом раунде (2:42);
  • Мераб Двалишвили (11-4) победил Густаво Лопеса (11-5) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).
  • Джулия Авила (8-1) победила Джину Мазани (6-4) техническим нокаутом в первом раунде (0:22);
  • Тайсон Нэм (19-11) победил Зарруха Адашева (3-2) нокаутом в первом раунде (0:32);
  • Кристиан Агилера (14-6) победил Энтони Айви (8-3) техническим нокаутом в первом раунде (0:52);

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Ранее дебютантка UFC Мария Агапова рассказала, как выживала в США до заключения контрактов со спонсорами: "Была готова убивать голубей и жарить на костре".

Также девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР. Звезда смешанных единоборств Мария Агапова опасается, что муж из СНГ ее изобьет и никто не встанет на ее защиту.

Нокаут в смешанных единоборствах:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства женский MMA Мария Агапова

Источник: Сегодня|Спорт

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