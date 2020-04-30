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"Я был бы рад это увидеть": президент UFC хочет организовать реванш Конора и Хабиба

30 апреля, 23:01

Максим Перепелица

Дана Уайт отметил, что сам ирландец не против встретится с россиянином

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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"Какой бы реванш я хотел организовать? Я бы назвал бой Конора с Хабибом. Конор очень хочет получить этот реванш. Я бы и сам был бы рад увидеть этот бой", – заявил Уайт, отвечая на вопросы поклонников ММА на портале reddit.com.

6 октября 2018 года россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в Лас-Вегасе, применив болевой прием в четвертом раунде. На апрель этого года у Нурмагомедова был запланирован бой против Тони Фергюсона, но из-за пандемии поединок сорвался в пятый раз. Ранее Дана Уайт сообщил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном вряд ли состоится в 2020 году.

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MMA UFC Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Дана Уайт

Источник: mmafighting.com

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